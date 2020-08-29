‘Aday olmayı çok isterim’

Akşener, dün Halk TV’de katıldığı programda özetle şunları söyledi:

‘BIDEN’I SORAN OLMADI’

“Pandemiden önce illeri gezmeye başlamıştım. Biden’i soran olmadı, hilafet ile hiç kimsenin ilgisi yok. Vatandaşın, yukarıda oluşturulan suni gündemle ilgisi yok. Çiftçilerle, kadınlarla görüşüyorum. İşsiz çocuğu olan anneler ağlıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna gelince, elbette çok isterim. Çok iyi işler yapacağıma ve yapacağımıza inanıyorum, güveniyorum ama Cumhurbaşkanlığı konusuna çok zaman var. Ne zaman seçim olacağını bilmiyoruz. Millet İttifakı diye bir kavram var ve biz onun bir parçasıyız. Karşılıklı konuşularak oluşacak bir durum. Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye’nin geleceği ile oynamayacağım.

Abdullah Gül’e itiraz konumunda olmadım. 24 Haziran’da ortak aday gösterilmesine dair teklif geldi. Çeşitlilik olması gerektiğini düşündüm. Bunun da doğru oludğuna bugün dahi inanıyorum. Kendisiyle olumsuz bir düşünceye sahip değilim. Benim gördüğüm, Gül’ü isteyen genellikle de sol liberal diyeceğimiz dostlar grubu var.

CUMHUR İTTİFAKI’NDA YER ALMAM

Bahçeli ve Erdoğan, birbirlerine o kadar hakaret etti ki sonra yan yana geldiler. Böyle bir noktada, insanlar diyor ki ‘herkes her şeyi yapabilir.’ Meral Akşener, her şeyi yapmaz. Hiçbir şart, mansıp (makam) benim sistem içinde Meral Akşener olarak yer almama sebep olamaz.”