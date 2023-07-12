‘Aday olmaya hazırım’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu randevu verirse kendisiyle görüşeceğini kaydeden Özcan, şöyle konuştu: "Sayın Genel Başkan’dan da randevu talebime cevap bekliyorum. Partiye alıp almamak onların keyfine kalmış değil. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, halkın partisi. Dolayısıyla halka ve partililere kapıyı kapatmak düşüncesi bile zaten tüyleri ürpertiyor. Kurultay tarihini bir an önce açıklayın. Benim tedbirimi kaldırmak suretiyle seçilme hakkımı bana verin. Eğer sizi yenecek birisi çıkmazsa kurultayda karşınıza Tanju Özcan olarak, ben yeterli imzayı toplayıp aday olarak çıkmaya hazırım.”