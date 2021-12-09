Adanalı Deniz uzay yolunda

Haberin Devamı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Türk asıllı Deniz Burnham’ın ‘astronot adayı’ sınıfına katılmaya hak kazandığını duyurdu.

NASA’nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, ABD’li asker bir ailenin çocuğu olarak Adana’daki İncirlik Askeri Üssü’nde doğan ve ABD’de kimya ve makine mühendisliği alanlarında eğitim gören 36 yaşındaki Deniz Burnham, kapsamlı tıbbi kontroller ve çeşitli yetenek testlerini başarıyla tamamlayarak 12 bin kişi arasından seçilen 6 erkek ve 4 kadın adaydan biri olmayı başardı.

ASKER AİLENİN KIZI

Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nde dünyaya gelen Deniz Burnham askeri bir ailenin çocuğu olduğu için sık sık yer değiştirdi. Deniz Burnham’ın annesi Şahver Burnham ve babası Ed Burham’ın ABD Hava Kuvvetleri’nden albay rütbesiyle emekli olduğu biliniyor.

Kaliforniya’daki Vanden Lisesi’nden mezun olan ve 2007 yılında Kaliforniya Üniversitesi’nde kimya mühendisliği lisans derecesi alan Burnham, 2017 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden makine mühendisliği yüksek lisans derecesini aldı. Kimya ve makine mühendisi olarak uzun bir süre sondaj projeleri başta olmak üzere emisyon azaltma stratejilerinin yönetildiği enerji sektöründe deneyim kazanan Burnham, ABD Donanması’nda teğmen olarak görev yapıyor.

Haberin Devamı

GÖKYÜZÜ TUTKUSU

Halen ABD Deniz Sistemleri Komutanlığı’nda (NAVSEA) görevli olan Deniz Burnham’ın, NASA’da staj deneyiminin de bulunduğu belirtildi. Deniz Burnham, NASA astronot adayı olarak ilk 2 yıllık eğitimine Ocak 2022’de başlayacak.

Deniz Burnham paramotor ve yamaç paraşütünün yanı sıra helikopter ve sabit kanatlı hava araçlarını uçurabiliyor.

İLHAM KAYNAĞI ANNESİ

Houston’da bulunan NASA Johnson Uzay Merkezi’ndeki Ellington Field’de adayların tanıtıldığı etkinlikte konuşan Burnham, annesinden ilham aldığını söyledi: “Küçük bir kızken, annemin üniversiteden mezun olmasını izledim. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri’ne atanmasını izledim. Bana büyük hayaller kurmayı ve bu yolda ilerlediğim zaman her şeyi başarabileceğimi öğretti. NASA astronotu olma hayalimden vazgeçmemem için bana ilham veren şey buydu.”