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Gündem
Anıl ATAR/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

Adana'da yürek yakan olay! Anne ve baba ölü bulundu, çocukları hastaneye kaldırıldı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen Mustafa (37) ve Muyesse Karslı (32) çifti hayatını kaybetti. Karslı çiftinin 2 çocuğu ise hastaneye kaldırıldı. Çiftin yakınları acı haber üzerine fenalaştı.

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  • Adanada sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı
  • Adanada sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı
  • Adanada sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı
  • Adanada sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde 2 çocuk sahibi Mustafa ve Muyesse Karslı, yatak odasında bulunan sobada kömür yakıp uyudu. Sabah saatlerinde yakınları Karslı çiftine ulaşamayınca eve gitti. Çift kapıyı açmayınca polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Eve giren ekipler, çifti yatakta hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muyesse ve Mustafa Karslı çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Farklı odadaki çiftin çocukları ise hastaneye kaldırıldı.

Çiftin evine gelen yakınları ağıtlar yaktı. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı inceleme başlattı.

Adanada yürek yakan olay Anne ve baba ölü bulundu, çocukları hastaneye kaldırıldı
YAKINLARI KÜÇÜK EGE VE KIVANÇ'TAN GELECEK HABERİ BEKLİYOR

Karslı çiftinin hastaneye kaldırılan çocukları Kıvanç (3) ile Ege'nin (6) tedavileri sürüyor. Ailenin yakınları, hastaneden gelecek iyi haberi beklerken, küçük Ege ve Kıvanç'ın sağlık durumlarının iyiye gittiği kaydedildi.

Adanada yürek yakan olay Anne ve baba ölü bulundu, çocukları hastaneye kaldırıldı

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