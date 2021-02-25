Adana'da yürek yakan olay! Anne ve baba ölü bulundu, çocukları hastaneye kaldırıldı

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Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde 2 çocuk sahibi Mustafa ve Muyesse Karslı, yatak odasında bulunan sobada kömür yakıp uyudu. Sabah saatlerinde yakınları Karslı çiftine ulaşamayınca eve gitti. Çift kapıyı açmayınca polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Eve giren ekipler, çifti yatakta hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muyesse ve Mustafa Karslı çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Farklı odadaki çiftin çocukları ise hastaneye kaldırıldı.

Çiftin evine gelen yakınları ağıtlar yaktı. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı inceleme başlattı.

YAKINLARI KÜÇÜK EGE VE KIVANÇ'TAN GELECEK HABERİ BEKLİYOR

Karslı çiftinin hastaneye kaldırılan çocukları Kıvanç (3) ile Ege'nin (6) tedavileri sürüyor. Ailenin yakınları, hastaneden gelecek iyi haberi beklerken, küçük Ege ve Kıvanç'ın sağlık durumlarının iyiye gittiği kaydedildi.