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AA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de bir çift evlerinde ölü bulundu

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Balıkesir'de bir çift evlerinde ölü bulundu
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir çift, evlerinde ölü bulundu.

Bozyokuş Mahallesi İsmaildayı Caddesi'ndeki 3 katlı bir binada ikamet eden Naciye (64) ve Mustafa Sabri Savran (63) ile önceden sözleşen hurdacı, eve geldiğinde kapının açık olduğunu fark etti.

İçeri girdiğinde bu kişilerin hareketsiz yattığını gören hurdacı, durumu ekiplere bildirdi.

Hayatlarını kaybettikleri polis ve 112 Acil Servis ekiplerince belirlenen çiftin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Savran çiftinin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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