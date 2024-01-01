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Adana'da yılbaşı gecesi soba faciası! Anne, baba ve iki yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti

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#Adana#Yangın#Soba
Adanada yılbaşı gecesi soba faciası Anne, baba ve iki yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 11:16

Adana’da elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen anne Nazan L., baba Enis L. ve ikiz çocuklarından Kaan L. hayatını kaybederken, Demir L.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne Nazan (34), baba Enis (39), 2 yaşındaki ikiz kardeşler Demir ve Kaan L., gece yeni yıla girdikten sonra elektrikli soba açık halde uyudu.

Sabah saat 06.00 sıralarında bir komşu dışarı çıktığında, Lamba ailesinin evinin yandığını görüp hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Adanada yılbaşı gecesi soba faciası Anne, baba ve iki yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti

Olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahale edip yangını söndürdü. İçeri giren ekipler anne, baba ve ikiz kardeşleri çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne, baba ve ikiz kardeşlere müdahale etti ancak dumandan zehirlenen anne, baba ve ikiz çocuklardan Kaan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan Demir L. ise itfaiye ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajı hayata döndürdü. Demir L., daha sonra Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden anne, baba ve çocuk otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Adanada yılbaşı gecesi soba faciası Anne, baba ve iki yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti

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#Adana#Yangın#Soba

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