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Adana’da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

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#Adana#Polis#Suç
Adana’da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 10:16

ADANA’da, sokaklarda uyuşturucu sattığı belirlenen Cemil K. ile Aydın A., yakalanıp, tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşilyurt ve Fevzipaşa mahallelerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Cemil K. ve Aydın A.'nın evine 18 Nisan günü saat 15.30 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 29,03 gram metamfetamin, 3,24 gram bonzai, hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Cemil K. ve Aydın A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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#Adana#Polis#Suç

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