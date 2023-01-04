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Adana'da trafikte dehşet! Görüntüler ortaya çıktı: Yolcular böyle uyarmış

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#Trafik#Adana#Dehşet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 10:14

Adana'da trafikte tartıştığı dolmuş şoförü Can Yüce’yi (24) tabancayla öldüren TIR şoförü Adem Tantakalak (41) tutuklandı. Tantakalak’ın ifadesinde Yüce’nin tabancayla üzerine koştuğunu, kendini korumak için ateş açtığını söylediği belirtildi. Bu arada, olay sırasında dolmuşta yaşananları, bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kayda olduğu ortaya çıktı.

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Olay, 2 Ocak günü saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Durakta şoför olarak çalışan Can Yüce, 01 M 0712 plakalı dolmuşla yolcu indirdiği sırada, TIR şoförü Adem Tantakalak ile ‘yol verme’ meselesinden tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Tantakalak, Yüce’yi tehdit edip TIR’ına binerek, hareket etti. Bunun üzerine Yüce, el çantasındaki tabancasını çıkardı. Minibüsten inen Yüce, elindeki tabancayla TIR’ın peşinden koştu. Tantakalak ise tabancayla Yüce’yi göğsünden vurup, kaçtı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Adanada trafikte dehşet Görüntüler ortaya çıktı: Yolcular böyle uyarmış

YARALI HALDE KOŞTU

Yaralı halde koşup, tabancasını yere atan Yüce, caddeden geçen bir otobüse binerek yardım istedi. Otobüs şoförü ise Yüce’yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan Yüce, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Adem Tantakalak'ı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

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TUTUKLANDI

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Emniyete götürülen Adem Tantakalak ifadesinde, Yüce’nin tabancayla üzerine koştuğunu, kendini korumak için ateş açtığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tantakalak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YOLCULARI DİNLEMEDİ

Bu arada, olay sırasında dolmuşta yaşananları, bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kayda olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, Can Yüce’yi, diğer yolcuların, “Daha çok gençsin, yapma” diyerek uyardığı ve elinden tabancayı almaya çalıştığı görüldü. Yüce’nin ise yolcuları dinlemeyip, minibüsten indiği tespit edildi.

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#Trafik#Adana#Dehşet

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