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Haber Giriş: 13.11.2020 - 19:08 | Son Güncelleme:

Adana'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 6 gözaltı

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Adana'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 6 gözaltı
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Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü YPG/PKK şüphelilerine yönelik merkez Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin adreslerinde, 8 cep telefonu, 5 SIM kart, 2 hafıza kartı, tablet ve 7 CD ele geçirildi.

Zanlılardan 3'ünün, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK saflarında çatışmalara keskin nişancı olarak katıldığı öne sürüldü.

Şüphelilerin ayrıca, çukur olaylarını bahane ederek Adana'nın çeşitli semtlerinde düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları da iddia edildi.

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