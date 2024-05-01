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Adana'da tarlada cansız bedeni bulunmuştu! Köylülerden köpekler saldırdı iddiası

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#ADANA#Ayvalı Köyü#Polis
Adanada tarlada cansız bedeni bulunmuştu Köylülerden köpekler saldırdı iddiası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 17:41

Adana'da Şerife Arısan'ın (72), soğan başaklarını toplamak için gittiği tarlada cansız bedeni bulundu. Arısan ile aynı köyde yaşayanlar, başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybettiğini iddia etti.

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Olay, sabah saatlerinde İmamoğlu ilçesi Ayvalı köyünde meydana geldi. Köydeki tarlada hasadın ardından kalan soğan başakları, köylüler tarafından toplanmaya başlandı. Köylülerden Şerife Arısan da sabah erken saatlerde başak toplamaya gitti. Bir süre sonra tarlanın sahibi, Arısan'ın cesedini buldu. Tarla sahibinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Şerife Arısan'ın cesedi, adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Arısan'ın kesin ölüm sebebi, otopsiyle belirlenecek.

KÖYLÜLER: KÖPEKLER SALDIRDI

Şerife Arısan (72) ile aynı köyde yaşayanlar, kadının başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Adli tıp kurumu morgunda otopsisi yapılan Arısan'ın, köpek sürüsü tarafından saldırıya uğradıktan sonra beden bütünlüğünün bozulduğu da kaydedildi. Ailesi, cenazeyi Ayvalı köyünde toprağa vereceklerini belirtti. Arısan'ın ölümüne ilişkin adli tıp raporu bekleniyor.

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Adanada tarlada cansız bedeni bulunmuştu Köylülerden köpekler saldırdı iddiası

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#ADANA#Ayvalı Köyü#Polis

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