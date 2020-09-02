Adana'da tarihi eser operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kargoyla yurt dışına tarihi eser gönderileceği ihbarını aldı. Tespit edilen kargo şirketine operasyon düzenleyen polis ekipleri, bir paket içinde, Roma dönemine ait bin 178 sikke, 15 metal parça, 7 gözyaşı şişesi ve çok sayıda obje ele geçirdi. Kargoyu göndermek isteyen 1 kişi gözaltına alındı.