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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 02.09.2020 - 11:23 | Son Güncelleme:

Adana'da tarihi eser operasyonu

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Adana'da tarihi eser operasyonu
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ADANA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, kargoyla yurt dışına gönderilmek istenilen çok sayıda tarihi obje ile bin 178 sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kargoyla yurt dışına tarihi eser gönderileceği ihbarını aldı. Tespit edilen kargo şirketine operasyon düzenleyen polis ekipleri, bir paket içinde, Roma dönemine ait bin 178 sikke, 15 metal parça, 7 gözyaşı şişesi ve çok sayıda obje ele geçirdi. Kargoyu göndermek isteyen 1 kişi gözaltına alındı.

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