Adana'da skuterden düşen psikolog hayatını kaybetti

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Edinilen bilgiye göre, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Psikolog Ümit Ertem (44) 19 Ağustos Cuma günü evinden markete giderken skuterden düştü. Başını çarpan ve kolunda sıyrıklar oluşan Ertem evine gittikten sonra ertesi gün fenalaşınca ailesi ambulans çağırdı.



Olaydan sonra doktora gitmediği öğrenilen Ertem'in kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Yoğun bakıma alınan Ümit Ertem dün hayatını kaybetti.



Bekar olan Psikolog Ümit Ertem için görev yaptığı hastane önünde tören yapıldı. Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ve psikoloğun yakınları, yaşadıkları üzüntüyü ifade etti.



100. Yıl Cemevi’nde yapılan törenin ardından Ertem'in cenazesi buradan da Kabasakal Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.