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Adana'da sıcaklar bunalttı... 'İnsanlar bu sıcaktan dolayı çok sinirli'

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#Adana#Seyhan#Sıcaklık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 14:40

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da araç termometreleri 47 dereceyi gösterdi. Kent genelinde park ve bahçeler boş kalırken bazı gençler sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

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Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Araç termometreleri 47 dereceyi gösterdi. Kent genelinde park ve bahçeler adeta boş kalırken, dışarı çıkmak zorunda kalan bazı vatandaşlar ise sıcak hava dalgası ve nemin etkisinden kurtulmak için merkez Seyhan ilçesinde bulunan Atatürk Parkı’na gitti. Sıcaktan bunalan bir gen ise tişörtünü çıkartarak gezdi. Öte yandan, bazı gençler ise sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

Parkta ağaç gölgesinde serinleyen Vedat Altın, “Böyle giderse 50 dereceyi geçecek havalar. Evden çıktım biraz hava alayım dedim ama burası da çok sıcak. Sıcaktan durulmuyor” dedi.

“SICAK NEDENİYLE ADANALILAR BU KADAR SİNİRLİ”

Gençlerden Can Çerçi ise “Bu sıcaklıklarla biz ne yapacağız. Yazın kimse yok. Kanalda yüzen adamlar haklı. Hava sıcak olduğu için ne yapsınlar kanalda serinliyor insanlar. İnsanlar, Adana’da bu sıcaktan dolayı çok sinirli. Araba ateş gibi. İnsanlar yanıyor içeride sonra trafikte kavga ediyorlar” ifadelerini kullandı.

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Yaşar Özcan Aytaş ise havanın çok sıcak olduğunu akşamları dahi sulama kanalına girerek yüzdüğünü belirtti.
Öte yandan, bazı gençler ise sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

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#Adana#Seyhan#Sıcaklık

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