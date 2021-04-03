Adana'da PKK/KCK operasyonu! 8 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda örgüt tarafından düzenlenen yasa dışı gösteri ve yürüyüşlere katıldığı tespit edilen 4 şüpheli ile sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

BASKIN YAPILDI

Ekipler, adresleri tespit edilen 8 şüphelinin evlerine, Özel Harekat polislerinin desteğiyle baskın yaptı. Koç başıyla kapılarını kırdıkları evlere giren ekipler, buralarda detaylı arama yaptı. Bu sırada bazı polisler sokakta uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini sağladı.

Operasyonda yakalanan 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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