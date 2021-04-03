MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana'da PKK/KCK operasyonu! 8 kişi yakalandı
GeriGündem Adana'da PKK/KCK operasyonu! 8 kişi yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 03.04.2021 - 07:26 | Son Güncelleme:

Adana'da PKK/KCK operasyonu! 8 kişi yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana'da PKK/KCK operasyonu! 8 kişi yakalandı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Özel Harekat destekli operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda örgüt tarafından düzenlenen yasa dışı gösteri ve yürüyüşlere katıldığı tespit edilen 4 şüpheli ile sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Adanada PKK/KCK operasyonu 8 kişi yakalandı

BASKIN YAPILDI

Ekipler, adresleri tespit edilen 8 şüphelinin evlerine, Özel Harekat polislerinin desteğiyle baskın yaptı. Koç başıyla kapılarını kırdıkları evlere giren ekipler, buralarda detaylı arama yaptı. Bu sırada bazı polisler sokakta uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini sağladı.

Operasyonda yakalanan 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İçişleri Bakanlığı: PKKdan kaçan 1 örgüt mensubu daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi