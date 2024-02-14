×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da otoyolda korku dolu anlar: TIR yandı, otobüsteki yolcular tahliye edildi

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Pozantı#Tır
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 13:24

Adana’nın Pozantı ilçesi yakınlarında bariyerlere çarpan TIR yanarken, TIR sürücüsü son anda kurtuldu. TIR'ın hemen yanında bulunan otobüsteki yolcular ise tahliye edildi.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Pozantı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre bir TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR  bir anda alev aldı. Sürücü kazadan hemen sonra TIR'dan çıkarak yanmaktan son anda kurtuldu.

Adanada otoyolda korku dolu anlar: TIR yandı, otobüsteki yolcular tahliye edildi

Bu sırada TIR'ın yanından geçen otobüs ise alevler fazla olduğu için durdurularak yolcular tahliye edildi. Olay itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Otoyol iki taraflı güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. TIR'ın hemen tünele girmeden önce kaza yapması için facianın önüne geçti. TIR'ı söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Pozantı#Tır

BAKMADAN GEÇME!