Adana'da otoyolda korku dolu anlar: TIR yandı, otobüsteki yolcular tahliye edildi

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Edinilen bilgiye göre kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Pozantı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre bir TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR bir anda alev aldı. Sürücü kazadan hemen sonra TIR'dan çıkarak yanmaktan son anda kurtuldu.

Bu sırada TIR'ın yanından geçen otobüs ise alevler fazla olduğu için durdurularak yolcular tahliye edildi. Olay itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Otoyol iki taraflı güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. TIR'ın hemen tünele girmeden önce kaza yapması için facianın önüne geçti. TIR'ı söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.