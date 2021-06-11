Adana'da ortalık bir anda karıştı! Özel harekat da geldi... Linç etmek istediler

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde bazı komşularıyla husumetli olduğu öne sürülen Oğuz Eroğlu, saat 08.30 sıralarında 2 katlı müstakil evinin damına çıkarak pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye aralarında Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.



Polis, sokağı ablukaya alırken, Eroğlu evin kapısını kilitledi. Oğuz Eroğlu, kilidi açmamaları için de ailesini tehdit etti. Müzakereci polis, Eroğlu'nu teslim olması için ikna etmeye çalıştı, ancak sonuç alınamadı. Yaklaşık 3 saat sonra polis ekipleri, kapısını koçbaşıyla kırarak girdiği evde Oğuz Eroğlu’nu etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.







MAHALLELİ LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDU



Husumetlisi olduğu öne sürülen komşuları, polis merkezine gitmek üzere zırhlı polis aracına götürülen Eroğlu'na linç girişiminde bulundu. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırmak için uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı. Güçlükle kurtarılan Eroğlu polis merkezine götürülürken, olaya karışan kişiler de gözaltına alındı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara