Kadıköy'de diş hekimi tecavüz iftirasıyla linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy’de bir diş hekimi, yanında çalışan yabancı uyruklu kadının tecavüz iddiası üzerine darbedildi. O anlara dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. O anlara dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. CNN TÜRK’ten Tugay Saday’ın haberi.

15 Mayıs günü Türkmenistan uyruklu temizlik görevlisi kadın terasa çıkarak tecavüze uğradığı söyleyerek yardım istedi. Sesleri duyan mahalle sakinleri binanın önünde toplandı. Diş hekimi ve kadın binadan çıkarken kalabalıkla karşılaştı İddiaların odağındaki diş hekimi linç edilmek istendi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sorguya alınan diş hekimi ifadesinde temizli kadının kendisinden para istediğini vermeyince de iftira attığını söyledi. Diş hekiminin bu ifadesini, daha sonra ortaya çıkan klinik güvenlik kamerası da doğruladı. Görüntülerde diş hekimi, tartışma sırasında kadının cep telefonu ile kayıt aldığını fark edince telefonu almak için hamle yaptığı, kısa bir itişmenin ardından kadının terasa yöneldiği görüldü.

İncelemede bulunan polis ekipleri de tecavüz iddiasının asılsız olduğunu belirledi. Diş hekimi ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakkında işlem başlatılan temizlikçi kadının ise çalışma izni olmadığı için sınır dışı edileceği öğrenildi.

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