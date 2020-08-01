Adana'da olaylı gece! 1'i ağır 2 kişi yaralandı

İddiaya göre, Başak Mahallesi'nde karşılaşan iki grup, tartışmaya başladı. Daha sonra kavgaya dönüşen silahlı Azat Z. ve Mesut Z. yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Azat Z'nin durumunu ağır olduğu öğrenildi.



Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayda kullanılan 1 tabanca bulurken, olaya karıştığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.