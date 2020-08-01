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AA
Haber Giriş: 01.08.2020 - 23:54,Son Güncelleme:

Adana'da olaylı gece! 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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Adana'da olaylı gece! 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Başak Mahallesi'nde karşılaşan iki grup, tartışmaya başladı. Daha sonra kavgaya dönüşen silahlı Azat Z. ve Mesut Z. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Azat Z'nin durumunu ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayda kullanılan 1 tabanca bulurken, olaya karıştığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

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