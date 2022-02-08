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Adana'da korkutan yangın: 1'i bebek 2 kişi dumandan etkilendi

#Yangın#Adana#Bebek
Adanada korkutan yangın: 1i bebek 2 kişi dumandan etkilendi

Adana'da, bir apartman dairesinde elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dairede soğutma çalışması yapan ekipler, başka evlerde dumandan etkilenen 1'i bebek 2 kişi ile bir köpeği binadan tahliye etti.

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Yangın, saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78136 sokaktaki 4 katlı bir apartmanın giriş katında elektrik kontağından çıktı. Evde bulunan kişiler alevleri fark edip, evi terk ederek itfaiyeye haber verdi.

Adanada korkutan yangın: 1i bebek 2 kişi dumandan etkilendi

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, başka dairelerde dumandan etkilenen 1'i bebek 2 kişi ile bir köpeği binadan tahliye etti. Bebeğini ekiplerden alıp kucağında uzun süre sarılan babası, kalabalıktan uzaklaştırdı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 2 kişi, ambulansla tedbir amaçlı Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Adanada korkutan yangın: 1i bebek 2 kişi dumandan etkilendi

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