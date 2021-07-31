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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 31.07.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Adana'da korkunç olay! Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurup öldürdü

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Adana'da korkunç olay! Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurup öldürdü

Adana'da esnaf tarafından beslenip bakımı yapılan sokak köpeği, motosikletli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Bayramhacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle gelen kimliği belirsiz kişi, esnaf tarafından beslenip bakımı yapılan Sarı isimli sokak köpeğini av tüfeğiyle vurup öldürdü. Silah sesine dışarıya çıkan çay ocağı sahibi Mustafa Karagül, dışarı çıktığında hayvan kanlar içinde buldu, şüphelinin ise motosiklet ile uzaklaştığını gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

"UMARIM GEREKEN HER ŞEY YAPILIR BİR AN ÖNCE"

Sarı ismini köpeğe kendi kızının koyduğunu anlatan Karagül, "Kimseye zararı olmayan bir köpekti. Hayvan sevmek için cins köpek olmak zorunda değil. Üzülüyoruz, bunun için de ilgili mercilere haber verdik. Umarım gereken her şey yapılır bir an önce. Yapan kişi de gerekli ne cezası varsa çeker umarım" dedi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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