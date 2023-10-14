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Adana'da korkunç olay! Kız kardeşinin okumasını istemeyen kişi, okulu basıp 5 öğretmeni darbetti

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#ADANA#Yüreğir#Okul
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 10:28

Adana’nın Yüreğir ilçesinde Berat Z., kız kardeşinin sınıfını basıp sınıftan zorla çıkartmaya çalıştı. Berat Z., kendisine engel olmaya çalışan 5 öğretmeni darbetti. Tutuklanan saldırgan ifadesinde, 'Kız kardeşimin okumasını istemiyorum' dediği öğrenildi.

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Olay, merkez Yüreğir ilçesine Başak Mahallesi'ndeki İsmail Sefa Özler Ortaokulu'nda meydana geldi. Berat Z., iddiaya göre, ortaokul öğrencisi kız kardeşini, okumasını istemediği gerekçesiyle okuldan almak istedi. Okulu basıp, sınıftan kız kardeşini zorla çıkarmak isteyen Berat Z.'ye öğretmenler engel olmaya çalıştı. Berat Z., kendisine engel olmak isteyen öğretmenlere saldırıp, 5 kişiyi yaraladı.

Adanada korkunç olay Kız kardeşinin okumasını istemeyen kişi, okulu basıp 5 öğretmeni darbetti



İhbar olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk alınan bilgiye göre yaralı öğretmenlerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli Berat Z. ise polis ekiplerince gözaltına aldı. 

İfadesinde kız kardeşinin okumasını istemediğini bu yüzden sınıfı bastığını söyleyen Ziyanak, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adanada korkunç olay Kız kardeşinin okumasını istemeyen kişi, okulu basıp 5 öğretmeni darbetti

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Öte yandan Berat Z.'nin öğretmenlere saldırdığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

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#ADANA#Yüreğir#Okul

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