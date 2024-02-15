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Adana'da kan donduran olay! İpek'i bahçede öldürüp kuyuya gömdü

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#Kadın Cinayeti#Adana#İpek Akgül
Adanada kan donduran olay İpeki bahçede öldürüp kuyuya gömdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 10:34

Adana'da, Yaşar B., Sevgililer Günü'nde tabancayla başından vurup öldürdüğü İpek Akgül'ü (20) sulama kuyusuna gömdü. Kendini ihbar eden şüpheli gözaltına alındı, Akgül'ün cenazesi bulunduğu yerden çıkarılıp morga kaldırıldı.

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Olay, 14 Şubat'ta akşam saatlerinde, Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar B., portakal bahçesinde tartıştığı İpek Akgül'ü tabancayla başından vurup öldürdükten sonra yakındaki tarlanın sulama kuyusuna gömdü. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Yaşar B.'nin kendini ihbar etmesiyle bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen ekibe teslim olan Yaşar B.'nin yer tespiti sonrası Akgül'ün cenazesi gömüldüğü yerden çıkarıldı. Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelinin cinayette kullandığı değerlendirilen tabancayı birkaç yüz metre uzaklıktaki portakal bahçesinde buldu. Akgül'ün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Yaşar B.'nin sorgusu sürüyor.

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#Kadın Cinayeti#Adana#İpek Akgül

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