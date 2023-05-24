Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da ilginç olay... 'Tapulu malım' deyip sokağı kapattı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Sokak#Tapu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 17:05

ADANA'nın Seyhan ilçesinde Orhan K. (45), tapulu arsası olduğunu söylediği yola kalıp döşetip, bir miktar beton dökerek sokağı kapattı. Sokağa giriş-çıkış yapamayan mahalleli ise sorunun çözülmesini istedi.

Haberin Devamı

Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde Orhan K., 10081 Sokak’ta yolun geçtiği alanın tapulu arsası olduğunu söyleyerek, depo yaptıracağını belirtip kalıp döşetti. Yol kapanırken, mahalleli, durumu Seyhan Belediyesi'ne bildirdi. Ekipler ve mahallelinin çabasıyla çalışmaları durduran Orhan K., sokağı kapatan kalıpları ise sökmedi. Sokağa giriş-çıkış yapmayan mahalleli, sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Adanada ilginç olay... Tapulu malım deyip sokağı kapattı

Mahallede oturan Ümit Gündüz (35), "Buralar, yol diye biliyordu; şimdiyse 'her yer arsa' diyerek sokakları kapatıyorlar. Buradaki insanlar ne yapacak? Nasıl evine gidip, gelecek? Diğer sokakların da sahipleri çıkmaya başladı. Benim evimin bulunduğu sokağın da sahibi varmış. O da burayı görüp 'ben de kapatacağım' diyor. Bu kapanan yolun sahibi ise 'ben yaparım, benim malım' diye konuşuyor. Büyük bir sorun var. Buna artık yetkililerin bir çözüm bulması şart. Halk olarak elimizden bir şey gelmiyor" dedi.

Haberin Devamı

Adanada ilginç olay... Tapulu malım deyip sokağı kapattı

İsmail Gündüz ise hastaneye gitmek için sokağa otomobili ile girmek istediğini fakat kapalı olduğu için geçmediğini söyledi.

Adanada ilginç olay... Tapulu malım deyip sokağı kapattı

Öte yandan Seyhan Belediyesi yetkilileri de yolun geçtiği alanda Orhan K.'nin tapulu arsası olduğunu, bölgeye ulaşım için başka yol açacaklarını söyledi. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Sokak#Tapu

BAKMADAN GEÇME!

SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu | 7 SORU 7 YANIT

SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı? Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu? | 7 SORU 7 YANIT

#Bitkisel Süt
BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor?

#Evlilik
Çoğumuz bu riskin farkında bile değiliz: Güneş gözünüzü yakabilir ‘Hayatımın hatasını yaptım, sürekli göz yorgunluğu çekeceğim’

Çoğumuz bu riskin farkında bile değiliz: Güneş gözünüzü yakabilir! ‘Hayatımın hatasını yaptım, sürekli göz yorgunluğu çekeceğim’

#Sağlık