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Adana'da iki kardeşin acı ölümü... Serinlemek için girdikleri göletten cansız bedenleri çıkarıldı

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#Adana#Boğulma#Gölet
Adanada iki kardeşin acı ölümü... Serinlemek için girdikleri göletten cansız bedenleri çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 23:37

Adana’da serinlemek için gölete giren iki kardeş boğularak hayatını kaybetti. su altında yapılan arama çalışmaları sonucunda iki kardeşin cansız bedenleri bulundu.

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kılıçlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda Suriye uyruklu Ahmed Verde (18) ile Abdurrahman Verde (15) arkadaşlarıyla birlikte yapay sulama göletine yüzmek için girdi. 2 kardeş bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışmada 2 kardeşin cesedini buldu. Olay yerine gelen aile gözyaşı dökerken cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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