Adana'da hasta hayatını kaybedince özel hastanenin devlete kestiği 'yersiz fatura' ortaya çıktı! 'Bu hastane, devleti dolandırıp zarara uğrattı'

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Adana'da 4 çocuk annesi Şadiye Taşdan, 15 Ekim 2021'de ateşlenip, fenalaşınca özel bir hastaneye götürüldü. İdrar yolları enfeksiyonu tanısıyla yoğun bakım servisinde tedavi olan Taşdan, 28 gün sonra taburcu edildi. Kızı Mine'nin (54) evine dönen Şadiye Taşdan, 23 Aralık 2021'de fenalaşarak, kaldırıldığı kamu hastanesinde hayatını kaybetti. Taşdan'ın enfeksiyon kaptığı için öldüğü belirlendi.

Özel hastaneden epikriz raporlarını alan Mine Taşdan, pandemi dönemine denk gelen tedavi sürecinde yasak olması nedeniyle ziyaret edemediği için cep telefonuyla görüntülü görüştüğü annesinin, kayıtlara göre entübe edilmiş olarak gösterildiğini fark etti. Taşdan, bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirdi.

SUÇ DUYURUSU SONRASI İNCELEME

Annesinin enfeksiyon kapmasından da özel hastaneyi sorumlu tutan Taşdan, suç duyurusunda bulundu. Savcılık, bu iddia hakkında kovuşturmaya yer vermedi. SGK ise kayıtlarla ilgili inceleme başlattı. İncelemede, Taşdan'ın 2'nci derece yoğun bakım hastası olması gerekirken entübe edilip, makineye bağlanmış gibi 3'üncü derece hasta olarak kaydedildiği, devlete daha yüksek tutarda fatura kesildiği tespit edildi. SGK, özel hastaneye ödediği fazla parayı faiziyle 25 bin 496 lira 50 kuruş olarak tahsil etti.

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'MAKİNEYE BAĞLI YAŞADIĞINA DAİR İŞLEM YAPILMIŞ'

Annesi öldükten sonra epikriz raporlarını aldığını belirten Mine Taşdan, "Dosyaları aldıktan sonra doktorun bize verdiği bilgiler ile e-devlet üzerindeki bilgiler tutmuyordu. Annemin hastanede yattığı dönemlerde pandemi olduğu için görüş yapılması yasaktı. Doktorların yardımıyla annemle görüntülü görüşüyorduk ve durumu gayet iyiydi. Ancak hastaneden aldığım epikriz raporlarında annemin hastaneye girişi dahil 22 gün boyunca makineye bağlı yaşadığına dair işlem yapılmış. SGK'ya ihbarda bulunduğumda devlete yersiz fatura kestiği için aldıkları para devlete iade edildi. Bu hastane, devleti dolandırıp, zarara uğrattı" dedi.