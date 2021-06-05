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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 05.06.2021 - 14:03 | Son Güncelleme:

Adana'da feci kaza! Araç sulama kanalına uçtu, kahreden haber geldi

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Adana'da feci kaza! Araç sulama kanalına uçtu, kahreden haber geldi

Adana'nın Seyhan ilçesinde hafif ticari araç sulama kanalına uçtu. Aracın içindeki Süleyman Buztay (27) ve Fırat Pehlivan'ın (27) cansız bedenleri, aracın düştüğü yere kilometrelerce uzaklıkta suda bulundu.

Seyhan'a bağlı Koyuncu Mahallesi'ndeki tarlaları ile ilgilenen çiftçiler, saat 07.00 sıralarında, sulama kanalında hafif ticari araç olduğunu fark etti. Çiftçilerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerden destek istedi. Ön tarafta hasarı olan 45 ET 599 plakalı aracı kontrol için suya giren dalgıç polisler, içinde kimseyi bulamadı.

Adanada feci kaza Araç sulama kanalına uçtu, kahreden haber geldi

Sahibi Umut Samsun'a telefonla ulaşan ekipler, aracın 1 gün önce arkadaşı Süleyman Buztay'a emanet olarak verildiğini öğrendi. Buztay'a evinde ulaşamayan ekipler, kaza sonrası araçtan çıkarak, akıntıya kapılmış olabileceği ihtimali üzerine suda arama çalışması başlattı.

Adanada feci kaza Araç sulama kanalına uçtu, kahreden haber geldi

Süleyman Buztay ile araçta yanında olduğu belirtilen Fırat Pehlivan'ın cansız bedenleri, kilometrelerce uzaklıktaki suda bulundu. Sudan çıkarılan 2 kişinin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adanada feci kaza Araç sulama kanalına uçtu, kahreden haber geldi

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