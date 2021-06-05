DiyarbakÄ±r'da trafikte tehlikeli yolculuk! CezasÄ± aÄŸÄ±r oldu
DiyarbakÄ±r'da yolcunun kendisini camdan dÄ±ÅŸarÄ± sarkÄ±ttÄ±ÄŸÄ± taksinin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne, trafiÄŸi tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gerekÃ§esiyle 140 lira ceza kesildi.
DiyarbakÄ±r- ElazÄ±ÄŸ yolunda, Ã¶nceki gÃ¼n sabah saatlerinde, 21 TT 1039 plakalÄ± taksinin camÄ±ndan kendisini sarkÄ±tarak, tehlikeli hareketler yapan yolcu, cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin paylaÅŸÄ±lmasÄ± Ã¼zerine DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri harekete geÃ§ti.
YOLCU ARANIYOR
GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri incelemeye alan ekipler, taksinin plakasÄ±nÄ± tespit edip, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye trafiÄŸi tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gerekÃ§esiyle 140 lira ceza uyguladÄ±. Seyir halindeki takside tehlikeli hareketler yapan yolcu ise aranÄ±yor.
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