Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı tesiste hayvana eziyet! İfadeleri ortaya çıktı

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde Et ve Süt Kurumu’nun Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı’ndaki kombinasında meydana geldi. Görevliler, kesime hazırlanırken huysuzlanan büyükbaş hayvana müdahale ederek yere yatırdı.

Bu sırada personelden M.A.T. ve İ.G., sopayla hayvanın başına defalarca vurarak bayıltmak istedi. Yaşanan anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

"SORUMLULAR İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİ"

Görüntüler tepki çekerken, Et ve Süt Kurumu’nun sosyal medya hesabından konuya ilişkin, "Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir" açıklaması yapıldı.

Haberin Devamı

Akşam saatlerinde ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla, M.A.T. ile İ.G.’nin gözaltına alındığı bildirildi.

SAVUNMALARI KAN DONDURDU

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’ne götürüldü. İki şüpheli ifadelerinde, büyükbaşın kafeste kaldığı için huysuzlandığını ve kaçmaya çalıştığını belirterek, sakinleştirmek için önce su sıktıklarını, ardından da başına vurduklarını söyledi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.