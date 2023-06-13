×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı tesiste hayvana eziyet! İfadeleri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Hayvana Eziyet#Et Ve Süt Kurumu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 14:51

Adana’da Et ve Süt Kurumu’na bağlı kombinada kesim öncesi büyükbaş hayvanın başına defalarca sopayla vuran kurum personeli M.A.T. ve İ.G., adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde, hayvanı sakinleştirmek için önce su sıktıklarını, ardından da başına vurduklarını söyledikleri belirtildi.

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde Et ve Süt Kurumu’nun Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı’ndaki kombinasında meydana geldi. Görevliler, kesime hazırlanırken huysuzlanan büyükbaş hayvana müdahale ederek yere yatırdı.

Bu sırada personelden M.A.T. ve İ.G., sopayla hayvanın başına defalarca vurarak bayıltmak istedi. Yaşanan anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Adanada Et ve Süt Kurumuna bağlı tesiste hayvana eziyet İfadeleri ortaya çıktı

"SORUMLULAR İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİ"

Görüntüler tepki çekerken, Et ve Süt Kurumu’nun sosyal medya hesabından konuya ilişkin, "Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir" açıklaması yapıldı.

Adanada Et ve Süt Kurumuna bağlı tesiste hayvana eziyet İfadeleri ortaya çıktı

Haberin Devamı

Akşam saatlerinde ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla, M.A.T. ile İ.G.’nin gözaltına alındığı bildirildi.

SAVUNMALARI KAN DONDURDU

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’ne götürüldü. İki şüpheli ifadelerinde, büyükbaşın kafeste kaldığı için huysuzlandığını ve kaçmaya çalıştığını belirterek, sakinleştirmek için önce su sıktıklarını, ardından da başına vurduklarını söyledi.

Adanada Et ve Süt Kurumuna bağlı tesiste hayvana eziyet İfadeleri ortaya çıktı

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Hayvana Eziyet#Et Ve Süt Kurumu

BAKMADAN GEÇME!

Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik

Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... 'İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik'

#Dominique Nobes
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı?

#İlişkiler
Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı Hangileri etkili 7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor

Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı! Hangileri etkili? '7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor'

#Sağlık