Adana'da eski rektöre 2,5 yıl hapis cezası

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Çukurova Üniversitesi'nin 2004 yılında müteahhitliğini yapan Cumali Kurtar, 2017'de dönemin rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu'nun diğer müteahhitlere hak ediş ödeyip, iş yapmasına rağmen kendisine ödemediğini belirterek, şikayetçi oldu. Kurtar, 16 başlık altında toplanan birçok suçu gerekçe göstererek suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Prof. Dr. Alper Akınoğlu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu süreçte 'devleti zarara uğrattığı' iddia edilen Prof. Dr. Akınoğlu, hakkında açılan bazı davalardan ceza aldı. Daha sonra bu cezalar, taşındıkları Yargıtay'da zaman aşımına uğradı. Son olarak 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 26 Ocak'ta yapılan duruşmada Prof. Dr. Alper Akınoğlu'na 'edimin ifasına fesat karıştırma' suçundan 3 yıl hapis cezası verildi. Prof. Dr. Akınoğlu'nun cezası, ardından 'iyi hal' indirimi uygulanarak 2,5 yıl düşürüldü.

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