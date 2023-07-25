×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da deprem sırasında duvarın yıkılma anı kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Deprem#Kozan
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 17:05

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde, mezarlık yolunda bir evin duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ise dağdan kopan kaya bir evin üstüne düştü.

Haberin Devamı

Kozan'da bu sabah saat 08.44'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde Fehmi Özay Türkay Caddesi'nde bir evin duvarının yıkılması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Duvar depremin şiddetiyle birlikte yerle bir olurken, deprem sonrası trafikte yaşanan panik ve bir vatandaşın yola düşen duvar parçalarını kaldırması anbean görüntülendi. Daha sonra belediye ekipleri enkazı kaldırma çalışması başlattı.

55 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

Kozan'ın komşu Kadirli ilçesinde deprem sırasında korku ve paniğe kapılan 55 kişinin ise hastanelere başvurduğu bildirildi.

Adanada deprem sırasında duvarın yıkılma anı kamerada

Deprem korkusuyla hastaneye gelenler acil serviste sağlık kontrolünden geçirildi. Balkondan atlayan 2 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haberin Devamı

Adanada deprem sırasında duvarın yıkılma anı kamerada

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan deprem anı ise bazı iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Depremi hisseden çalışanların önce panikleyip sonra hızla iş yerlerinden kaçtığı görüldü.

Adanada deprem sırasında duvarın yıkılma anı kamerada

DEPREMDE DAĞDAN KOPAN DEVASA KAYA EVİN İÇİNE GİRDİ

Merkez üssü Kozan'ın Minnetli Mahallesi'nde sabah meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde de hissedildi. Deprem esnasında Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde depremin etkisiyle dağdan dev kayalar koptu.

Adanada deprem sırasında duvarın yıkılma anı kamerada

Kopan dev kaya kütlesinden biri Ahmet Özerli'nin evine girdi. Mutfaktan içeri giren kaya nedeniyle evde zarar oluştu. Ahmet Özerli ile eşi Elif Özerli yara almadan kurtuldu ancak çift büyük bir korku yaşadı. Evde hasar oluşurken, AFAD görevlileri yardım için köye geldi. Çift, güvenli bir yere yerleştirildi.

Haberin Devamı

Adanada deprem sırasında duvarın yıkılma anı kamerada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Deprem#Kozan

BAKMADAN GEÇME!