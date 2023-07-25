Adana'da deprem sırasında duvarın yıkılma anı kamerada

Haberin Devamı

Kozan'da bu sabah saat 08.44'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde Fehmi Özay Türkay Caddesi'nde bir evin duvarının yıkılması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Duvar depremin şiddetiyle birlikte yerle bir olurken, deprem sonrası trafikte yaşanan panik ve bir vatandaşın yola düşen duvar parçalarını kaldırması anbean görüntülendi. Daha sonra belediye ekipleri enkazı kaldırma çalışması başlattı.

55 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

Kozan'ın komşu Kadirli ilçesinde deprem sırasında korku ve paniğe kapılan 55 kişinin ise hastanelere başvurduğu bildirildi.

Deprem korkusuyla hastaneye gelenler acil serviste sağlık kontrolünden geçirildi. Balkondan atlayan 2 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haberin Devamı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan deprem anı ise bazı iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Depremi hisseden çalışanların önce panikleyip sonra hızla iş yerlerinden kaçtığı görüldü.

DEPREMDE DAĞDAN KOPAN DEVASA KAYA EVİN İÇİNE GİRDİ

Merkez üssü Kozan'ın Minnetli Mahallesi'nde sabah meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde de hissedildi. Deprem esnasında Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde depremin etkisiyle dağdan dev kayalar koptu.

Kopan dev kaya kütlesinden biri Ahmet Özerli'nin evine girdi. Mutfaktan içeri giren kaya nedeniyle evde zarar oluştu. Ahmet Özerli ile eşi Elif Özerli yara almadan kurtuldu ancak çift büyük bir korku yaşadı. Evde hasar oluşurken, AFAD görevlileri yardım için köye geldi. Çift, güvenli bir yere yerleştirildi.

Haberin Devamı