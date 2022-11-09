Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da dehşete düşüren olay! 'Bebeğin kimden olduğunu bilmediğim için gizledim'

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Polis#Hastane
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 10:06

Adana’da, tren yolu kenarında poşet içinde bulunan bebek cesedinin, anne H.M. (38) tarafından bırakıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve ifadesinde bebeğin kimden olduğunu bilmediğini, bu nedenle gebeliğini bol elbise giyerek eşinden gizlediğini söyleyen H.M., tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 6 Kasım günü saat 17.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ray Sokak'ta yürüyenler, tren yolunun kenarına atılmış poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebek, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vücudunda herhangi bir dış müdahale olmayan bebeği bırakanı belirlemek için çalışma başlattı.

Adanada dehşete düşüren olay Bebeğin kimden olduğunu bilmediğim için gizledim

BEZE SARIP, BEBEK ARABASIYLA GÖTÜRMÜŞ

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin, bebeğin annesi H.M. olduğunu belirledi. H.M.’nin, evde doğum yaptığı, sonrasında da 4 yaşındaki kızını bindirdiği bebek arabasına, yeni doğurduğu bebeği de beze sararak poşete koyduğu belirlendi. Kadının daha sonra bölgeye geldiği ve içinde bebek cesedi olan poşeti yol kenarına bıraktığı tespit edildi. Polis, aynı mahalledeki evine yapılan baskında H.M.’yi gözaltına aldı.

Adanada dehşete düşüren olay Bebeğin kimden olduğunu bilmediğim için gizledim

Haberin Devamı

‘EŞİM ANLAMASIN, DİYE BOL ELBİSE GİYDİM’

Emniyete götürülen H.M.'nin, ifadesinde, “Hamile kaldıktan sonra bebeğin kimden olduğunu bilmediğim için gebeliğimi eşimden sakladım. Bu süre zarfında eşim anlamasın, diye geniş ve bol elbiseler giydim. Olay günü evde temizlik yaparken birden sancı hissettim ve bebeğin doğmuş olduğunu gördüm. Nefes almadığını ve ölü olduğunu fark edince beze sarıp poşete koydum sonra da götürüp, bıraktım” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gözden Kaçmasın

ABD ara seçimlerinde ilk sonuçlar geldi... Bidena soğuk duşABD ara seçimlerinde ilk sonuçlar geldi... Biden'a soğuk duş!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Polis#Hastane

BAKMADAN GEÇME!

A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV! 'Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

#Grip
Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı

Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı

#Mısır

BAKMADAN GEÇME!

A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV! 'Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

#Grip
Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı

Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı

#Mısır