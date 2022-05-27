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Adana'da aşırı sıcak alarmı: 43 dereceyi buldu

#Aşırı Sıcak#Adana#Meteoroloji

Havaların aniden ısınmasıyla birlikte Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Adana'da en yüksek sıcaklık, 12.00 ile 15.00 saatleri arasında 37 derece ölçüldü. Güneş altındaki termometreler ise 43 dereceyi gösterdi.

Öğle saatlerinde yüzde 25 olan nem oranının, gece ise yüzde 91’e yükseleceği bildirildi. Hissedilen sıcaklığın 43 dereceyi aştığı Adana’da bu sebeple kent merkezi boşaldı. Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi’nde ve Atatürk Parkı’nda çok az sayıda insan dışarıda görüldü. Bu sebeple kent merkezi adeta hayalet şehri andırdı. Dışarıya çıkan çok az sayıda vatandaş ise ağaçlarının gölgelerinde güneşten korundu.

Adanada aşırı sıcak alarmı: 43 dereceyi buldu

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Parkta ağaç gölgesinde serinleyen Hasan Baytan, 2 gün sonra yaylaya gideceği için dışarı çıktığını söyledi. Baytan, “Bizler yaylacıyız. Burada kalanlara çok üzülüyorum. Herkese tavsiyem emekli olmadan önce yayla evi alsınlar. Adana’da oturanlar yayla evi mutlaka alsınlar. Ben 1978 yılında yayla evi aldım ve rahatım. 2 gün sonra gideceğiz ve alışveriş için çıktım” diye konuştu.

Adanada aşırı sıcak alarmı: 43 dereceyi buldu

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#Aşırı Sıcak#Adana#Meteoroloji

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