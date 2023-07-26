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Adana'da artçı depremler devam ediyor: 140 artçı sarsıntı meydana geldi

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#Adana#Kozan#Deprem
Adanada artçı depremler devam ediyor: 140 artçı sarsıntı meydana geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 12:40

Adana'nın Kozan ilçesinde dün saat 08.44'te yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 11.30'a kadar en büyüğü 4.4 olan 140 artçı meydana geldi. Uzmanlar, artçıların devam edeceğini bildirdi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde 13 binanın yıkıldığı 418 kişinin de hayatını kaybettiği Adana'nın Kozan ilçesinde dün saat 08.44'te, 5.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Osmaniye, Kahramanmaraş ve Mersin'de de hissedilen deprem, büyük korku ve paniğe neden olurken; Kozan'da eski 2 bina yıkıldı, 1 camide ağır hasar meydana geldi. Osmaniye'nin Sumbus ilçesi ile Kozan'ın Göller Yaylası'nda dağdan kopan kaya parçaları da evlere isabet etti. İki ev de kullanılmaz hala geldi. Onlarca kişi ise korku ve panikle başvurdukları hastanelerde tedavi edildi. Kadirli ve Kozan'da paniğe kapılarak evlerinden atlayan 4 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Depremden etkilenen Kozan, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde hasar tespit çalışması sürerken; dün saat 08.44'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 11.30'a kadar Adana'nın Kozan, Saimbeyli, Feke ve Aladağ ilçelerinde en büyüğü 4.4 olan 140 artçı yaşandı. Uzmanlar, artçıların devam edeceğini bildirdi.

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#Adana#Kozan#Deprem

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