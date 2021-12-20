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Adana'da aleyhlerinde ifade veren genci kaçırıp, işkence yaptılar

#Adana#Polis#İşkence
Adanada aleyhlerinde ifade veren genci kaçırıp, işkence yaptılar

ADANA’da, A.Ç. (22), polise aleyhlerinde ifade verdiği için Mehmet Tunç (28), Umut Çiçek (22) ile kardeşi Ahmet Çiçek (19) tarafından kaçırıldı. Şüpheliler, bir ofise götürdükleri A.Ç.'yi saatlerce dövüp, vücuduna elektrik verdi. A.Ç.’yi, cep telefonu ve parasını gasbettikten sonra çıplak halde evine bırakan şüphelilerden Tunç, apartman dairesindeki banyonun tavan arasında saklanırken, Çiçek kardeşler ise ofiste yakalandı.

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Olay, 11 Aralık’ta saat 22.00 sıralarında Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde meydana geldi. Evinden çıkan A.Ç., yanına gelen 3 kişi tarafından otomobille kaçırıldı. Şüpheliler, A.Ç.’yi Seyhan ilçesindeki bir ofise götürüp saatlerce dövdükten sonra elektrik vererek işkence etti. Şüpheliler, cep telefonu ve 100 lirasını da gasbettikleri A.Ç.’yi sabaha karşı çıplak halde evinin önüne bıraktı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne giden A.Ç.’nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

3 TABANCA VE ELEKTROŞOK CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ

Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Umut Çiçek ve kardeşi Ahmet Çiçek ile arkadaşları Mehmet Tunç olduğunu tespit etti. A.Ç.’nin işkence gördüğü ofise özel harekat polisleriyle düzenlenen operasyonda, Çiçek kardeşler gözaltına alındı. Ofiste yapılan aramalarda 3 tabanca, elektroşok cihazı ile bıçak ele geçirildi.

ASMA TAVANDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

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İzine rastlanmayan Tunç’un ise Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandığı belirlendi. Söz konusu daireye yapılan baskında şüpheli, banyodaki asma tavan arasında saklanırken yakalandı. Ayrıca Tunç’un saklanmasına yardım ettikleri öne sürülen kız arkadaşı Şevval Ç. (19) ile Ramazan K. de (35) gözaltına alındı.

KENDİLERİNE İFTİRA ATTIĞI İÇİN KAÇIRMIŞLAR

Emniyete götürülen şüphelilerden Mehmet Tunç, ifadesinde, “A.Ç.’yi Umut kaçırdı. Ofise getirdiklerinde dövdük. Sonrasında da geri bıraktık” dedi.

Umut Çiçek ise A.Ç.’yi kendilerine iftira attığı ve aleyhlerinde polise yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle kaçırdıklarını öne sürdü. Ayrıca şüphelilerin 'yağma', 'fuhşa teşvik', 'kasten yaralama', 'şantaj' gibi suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu bildirildi.

2’Sİ TUTUKLANDI, 1’İ EV HAPSİ CEZASI ALDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şevval Ç. ile Ramazan K. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Mehmet Tunç ile Umut Çiçek tutuklandı, Ahmet Çiçek ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

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#Adana#Polis#İşkence

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