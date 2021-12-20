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Son dakika: Tüm gözler 2021 yılının son Kabine Toplantısı'nda! İşte gündemdeki başlıklar: Ekonomi, memur ve emekli zammı...

#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ekonomi

2021 yılının son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. İşte kritik Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek gündem başlıkları...

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Ekonomide alınan kararların piyasaya etkileri Kabine toplantısında değerlendirilecek.

KABİNE'DE GÜNDEM EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısının ağırlıklı gündemi ekonomi olacak.

Döviz kurundaki hareketliliğin piyasaya yansıması ele alınacak. 2022 yılına girerken kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesi ile ilgili değerlendirme yapılacak.

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TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında İstanbul'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki temaslarını değerlendirecek. Toplantıda, dış politikadaki diğer sıcak gelişmeler de ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINACAK

Kabine toplantısının bir diğer önemli gündem maddesi de terörle mücadele olacak.

Koronavirüs ile mücadeledeki son durum da değerlendirilecek.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'MİLLETE SESLENİŞ' KONUŞMASI YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yapması bekleniyor.

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ekonomi

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