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Adana'da acı olay... Ali Birmeç baraj gölünde boğuldu

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#Adana#Göl#Sıcak
Adanada acı olay... Ali Birmeç baraj gölünde boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 10:31

Adana’nın Çukurova ilçesinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada sıcaktan bunalıp, Seyhan Baraj Gölü’ne giren yirmi beş yaşındaki Ali Birmeç hayatını kaybetti.

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Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla buluşan Ali Birmeç, sohbet ettikten sonra sıcaktan bunalıp Seyhan Baraj Gölü’ne girdi.

Yüzdüğü sırada suda çırpınmaya başlayan Birmeç, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi. Gece boyunca gölde, lastik botlarla arama yapan ekipler, Birmeç’in cansız bedenine ulaştı. Cenaze kıyıya çıkardı. Olay yerindeki incelemenin ardından Birmeç’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Adana#Göl#Sıcak

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