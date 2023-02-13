Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da 70 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidi, adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Deprem#Çukurova
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 15:23

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Adana'nın Çukurova ilçesinde yerle bir olan ve 70 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtilen Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, adliyeye sevk edildi. Bu sırada "Mukadderat" sözünü yineleyen Alpargün, “Vicdan azabı çekiyor musunuz" sorusuna ise “Çok. Diğer binalarımda hasar yok. Adana’daki tüm binalar hasar gördü” dedi.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yerle bir oldu.

Enkaza dönen binadan 70 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Binanın müteahhidi Hasan Alpargün'ün, depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı öğrenildi.

Adanada 70 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidi, adliyeye sevk edildi

KKTC’DE YAKALANDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak' suçundan yakalama kararı çıkartılan Hasan Alpargün, KKTC'de gözaltına alındı. Türkiye'den KKTC'ye 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince dün Adana’ya getirildi.

Adanada 70 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidi, adliyeye sevk edildi

Haberin Devamı

Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Hasan Alpargün, adliyeye sevk edildiği sırada ‘Mukedderat’ sözünü yineleyip, "Vicdan azabı çekiyor musunuz" sorusuna ise “Çok. Diğer binalarımda hasar yok. Adana’daki tüm binalar hasar gördü” cevabını verdi. Alpargün, Adana Adliyesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Adanada 70 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidi, adliyeye sevk edildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Deprem#Çukurova

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette sekizinci gün: Depremde can kaybı 31 bin 643... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette sekizinci gün: Depremde can kaybı 31 bin 643... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı Testler nasıl yaptırılır İlk nereye başvurulmalı

10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı? Testler nasıl yaptırılır? İlk nereye başvurulmalı?

#Deprem
Nasıl devrildiler Binaların temeliyle birlikte yerinden çıkarak yıkılması ne anlama geliyor “Bu tür yapıları daha önce Adapazarı’nda görmüştük”

Nasıl devrildiler? Binaların temeliyle birlikte yerinden çıkarak yıkılması ne anlama geliyor? “Bu tür yapıları daha önce Adapazarı’nda görmüştük”

#Kahramanmaraş Depremi