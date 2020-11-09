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ADANA (İHA)
Haber Giriş: 09.11.2020 - 10:11 | Son Güncelleme:

Adana'da 552 sürücüye 229 bin 218 lira para cezası

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Adana'da 552 sürücüye 229 bin 218 lira para cezası
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Adana’da trafik polisi yaptığı denetimlerde 552 sürücüye 229 bin 218 lira para cezası yazdı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kazaların önüne geçmek için kural ihlali yapan sürücülerin tespitine yönelik denetimler yaptı. Polis bu denetimlerde 552 sürücüye, tescili zorunlu aracı tescilsiz kullanmak, hurdaya ayrılmış aracı kullanmak, plakanın okunmasını engelleyecek değişiklik yapmak, tescilli aracı plakasını takmadan kullanma, duman ve gürültü çıkaran araçlar kullanma, araç üzerinde yapılan teknik değişikliği tescil ettirmemek, abart egzozlu araç kullanma, araç muayenesini yaptırmamak, sürücü belgesiz araç kullanmak, yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak, drift yapmak, ses cihazlarıyla çevreyi rahatsız etme, seyir halinde cep telefonu kullanmak, yaya önceliğine uymama, emniyet kemeri ve kask takmamak, sigortasız araç kullanmaktan 229 bin 218 lira para cezası verildi.
Ayrıca 23 motosiklet ile 2 araç trafikten men edildi.

Adanada 552 sürücüye 229 bin 218 lira para cezası

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