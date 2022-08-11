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Adana'da 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bırakıp, ortadan kayboldu

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#Adana#Polis#Kayıp
Adanada 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bırakıp, ortadan kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 10:06

ADANA'da, Nurcan Kaymaz (30), 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bırakıp, "Mersin’e gidiyorum. Sizi 10 gün sonra alacağım" diyerek ortadan kayboldu. İş yeri sahibi Şaban Erkek, çocukların babasına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Çocuklar, polis tarafından korumaya alındı.

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Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde oturan Nurcan Kaymaz ile Sabahattin Darende (32) çifti, 6 yıl önce boşandı. Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen Doğa (12), Yasin (10) ve Elif (7) isimli çocuklarının velayeti anne Nurcan Kaymaz'a verildi. Kaymaz, kebapçıda çalışarak çocuklarını tek başına büyüttü. Dün öğle saatlerinde Obalar Caddesi'ndeki kebapçıya gelen Kaymaz, çocuklarını bırakıp, "Mersin'e gidiyorum. Sizi 10 gün sonra alacağım" dedi. Kaymaz, iş yeri sahibi Şaban Erkek'e ise "Çocuklarıma iyi bak, babaları gelip alacak" dedi.

POLİS, AİLEYE ULAŞAMADI

Kebapçı Şaban Erkek, çocukların babası Sabahattin Darende'yi arayıp ulaşamayınca, polise ihbarda bulundu. İş yerine gelen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de çocukların ailesine ulaşamadı. Polis, ağlayan çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Korumaya alınan çocuklar, emniyete götürülmek üzere polis aracına bindirilirken de ağladı.

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'BABALARININ ALACAĞINI SÖYLEDİ'

Şaban Erkek, "Çocukların anne ve babaları ayrılmış. Çocuklar annelerinde kalıyor. Bugün çantalarıyla birlikte getirip benim yanıma bıraktı. Çocukları babalarının alacağını söyleyip gitti ancak telefonuna ulaşamadım. Ben de polise haber verdim. Anneleri daha önce yanımda çalışıyordu, onu da aradım, ulaşamadım. Mersin'e gideceğini söyledi" diye konuştu.

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#Adana#Polis#Kayıp

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