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Adana'da, 3.7’lik depremde madende göçük altında kalan işçi kurtarılamadı

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#Adana#Deprem#Maden İşçisi
Adanada, 3.7’lik depremde madende göçük altında kalan işçi kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 16:14

Adana'da merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 3.7 büyüklüğündeki depremde çinko madeninde meydana gelen göçükte yaralanan işçi Arif Karayavuz (29), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

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Dün saat 20.37’de merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 3.7 büyüklüğündeki depremde Feke ilçesi Kısacıklı Mahallesi'ndeki çinko madeninde göçük meydana geldi. Maden işçisi Arif Karayavuz, göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkartılan Karayavuz, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Karayavuz, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KAHRAMANMARAŞ'DAN DÖNMÜŞ

Arif Karayavuz'un, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu kente giderek arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı, bir süre önce de döndüğü belirtildi.

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#Adana#Deprem#Maden İşçisi

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