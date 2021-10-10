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Adana Valiliğinden toplu açılış törenindeki görüntülere ilişkin açıklama

#Adana Valiliği#Toplu Açılış Töreni#Kumanya
Adana Valiliğinden toplu açılış törenindeki görüntülere ilişkin açıklama

Adana Valiliği, dünkü toplu açılış töreniyle ilgili bazı haber siteleri ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada "Polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor" ifadeleri ile paylaşılan görsellerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapma gereği duyulduğu bildirildi.
Açıklamada, "Yapılan incelemede, bahse konu olayın haber içeriğinde ifade edildiği gibi görevli polislere verilen kumanyalar ile ilgili olmadığı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde güvenlik gerekçesiyle alana alınmayan ve karton kutular içerisinde arama noktaları önünde toplanan malzemelerin, etkinlik bitiminde vatandaşlarımızca geri alındığı esnada kaydedildiği anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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#Adana Valiliği#Toplu Açılış Töreni#Kumanya