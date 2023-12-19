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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda yeni detaylar! İhaleye fesat karıştırıp, karşılığında estetik yaptırmış

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#Adana#Rüşvet Operasyonu#Estetik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 10:48

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Rüşvet' operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan Başkan Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet S.'nin, yaptırdığı estetik ameliyat masraflarını, birlikte hareket ettiği reklam firmasına ödettiği ortaya çıktı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Rüşvet' soruşturması kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi'ne dün şafak vakti operasyon düzenledi.

Belediye binası ve belirlenen çok sayıda adrese baskın gerçekleştiren ekipler, delil arama ve toplama çalışması yaptı. Haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında Başkan Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet S.'nin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Büyükşehir Belediyesine rüşvet operasyonunda yeni detaylar İhaleye fesat karıştırıp, karşılığında estetik yaptırmış

Belediye personelinin, reklam ihalelerine fesat karıştırıp, birlikte hareket ettikleri firma sahiplerinin adreslerine şartnameleri ihaleden önce gönderdiği ortaya çıktı.

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BELEDİYE 58 MİLYON TL ZARARA UĞRATILMIŞ

Ayrıca ihale sonrası sahte fatura düzenleyerek gerekli meblağın yüksek gösterildiği, artan paranın da şüpheliler arasında paylaşıldığı belirtildi. Bu yöntemle belediyenin 58 milyon TL zarara uğratıldığı kaydedildi.

Adana Büyükşehir Belediyesine rüşvet operasyonunda yeni detaylar İhaleye fesat karıştırıp, karşılığında estetik yaptırmış

ESTETİK AMELİYATI MASRAFLARINI REKLAM FİRMASINA ÖDETTİRMİŞ

Öte yandan Mürüvet S.'nin, yaptırdığı estetik ameliyat masraflarını reklam firmasına ödettirdiği, diğer belediye personelinin de ev kirasını ödettirip, cep telefonu aldırdıkları ortaya çıktı. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi. 

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Adana Büyükşehir Belediyesine rüşvet operasyonunda yeni detaylar İhaleye fesat karıştırıp, karşılığında estetik yaptırmış

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#Adana#Rüşvet Operasyonu#Estetik

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