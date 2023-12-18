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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu

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#Rüşvet#Operasyon#Adana
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 08:16

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye personelinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında sabahın ilk saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye binasına giren ekipler, delil arama ve toplama çalışması başlattı.

Adana Büyükşehir Belediyesine rüşvet operasyonu

Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında belediye personellerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. 

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#Rüşvet#Operasyon#Adana

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