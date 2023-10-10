Adana 3 gün boyunca lezzete doydu

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Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde her yıl yapılan Adana Lezzet Festivali’nin 7’ncisi bu yıl ‘Cumhuriyetin 100’üncü Yılı’ temasıyla yapıldı. Cuma günü Merkez Park’ta kortej yürüyüşü, dev mangal ateşinin yakılması ve açılış gösterisi ile başlayan festival, yerli ve yabancı yüzbinlerce misafir ağırladı. Cumartesi ve pazar günleri de yoğun katılımla süren Lezzet Festivali, Adana’nın eşsiz lezzetlerinin tanıtıldığı, Adanalıların ve kente gelen misafirlerin katılımıyla renkli görüntülerin oluştuğu, başarılı bir organizasyon olarak geride kaldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin son günü Merkez Park’taki stantları gezdi. Karalar, “Lezzet Festivali’nde Adanamızın birbirinden lezzetli yemeklerinin sunulduğu ve el emeği ürünlerin yer aldığı stantları ziyaret ettim. Geçmişten geleceğe miras kalan birçok lezzeti ile Adana bu konuda da 1 numara olduğunu gösterdi” dedi.

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‘LEZZETİ VE NEŞESİ EŞSİZDİR’

Festivalde Yüreğir Belediyesi standı da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ziyaretçilerle tek tek ilgilenen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Adana’nın kültür ve sanata olan tutkusu, yaşam biçimi, lezzeti ve neşesi eşsizdir” dedi.