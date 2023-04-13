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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa liderleri ile birlikte Adıyaman’da TPAO Ortaokulu bahçesinde kurulan Saadet Partisi Aşevi Çadırı’nda iftara katıldı. Depremzedeler ile birlikte iftar yapan Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

AYRIMCILIK YOK KİTABIMIZDA

“Milletin sorunlarını çözmekte kararlıyız ve birlikte çözeceğiz. Birlikte ve beraber çözeceğiz kamplaşma olmadan, birbirimizi kucaklayarak, birbirimize sevgi ve saygı göstererek, kul hakkı yemeyerek, altını çiziyorum; kul hakkı yemeyerek bu memlekete hizmet edeceğiz. Ayrımcılık yok bizim kitabımızda. İnsan Allah’ın yarattığı en değerli varlıktır ve siyaseten biz bütün insanlara hizmet etmeyi bir onur ve bir gurur meselesi kabul ederiz. Yeter ki bu ülkede bu güzel vatanımıza hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, her evde huzur olsun, her evde bereket olsun. Arzumuz budur.

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SOĞANLA ALAY ETTİLER

Vatandaşın parası, ‘kuru soğana yetmiyor’ dediğim zaman soğanla alay ettiler. Hakkın, hukukun ve adaletin olmasını istiyorsanız 14 Mayıs’ta sandığa gideceksiniz, haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana oy kullanacaksınız. Bu işin çözümü budur. O nedenle söylüyorum; kul hakkı yiyenlere oy vermeyin. Kul hakkı yiyenlere oy vermek, kul hakkı yiyenlerle ortak olmak demektir. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Biz parayı yerinde harcayacağız ve hesabını vereceğiz. Millet için harcayacağız, kendimiz için değil. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum.”

AFET KONUTLARINI ÜCRETSİZ VERECEĞİZ

Deprem felaketinin ardından hükümetin ev yaptığını ve iki yılı ödemesiz 20 yıl taksitle parayı istediğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz öyle yapmayacağız, evinizi, dükkanınız, ahırınızı yapacağız. Sizden beş kuruş dahi almayacağız, bir kuruş dahi almayacağız. Anahtarı teslim ederken gelin şimdi helalleşelim diyeceğiz. Bizim helalleşmemiz böyle olacak.” diye konuştu.