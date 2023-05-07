Adalet Bakanlığı’ndan: İmralı açıklaması

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İmralı’ya fırtına nedeniyle meydana gelen hasarın tespiti ile bakım-onarım yapılması için dört kişilik teknik ekip gönderildiğinin bildirildiği açıklamada, “Sadece İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde inceleme yapılmış olup, hükümlülerin barındırıldığı cezaevi bölümünde hiçbir inceleme ve denetim yapılmamıştır” denildi.



BOZDAĞ’DAN YALANLAMA



Adalet Bakanı ve Şanlıurfa AK Parti milletvekili adayı Bekir Bozdağ da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’la görüşülmesi için İmralı’ya heyet gönderildiği iddialarını yalanladı: “Böyle bir hadise söz konusu değildir. Tamamen gerçek dışıdır. Bizim oradaki cezaevinin güvenlik kısmında, çatısında birtakım sıkıntılar olması nedeniyle yağmurda da akıntılar olması nedeniyle ilgili yer komutanlığının talebi üzerine askerlerin konuşlu bulunduğu binalarda inceleme, teknik değerlendirme yapmak üzere talepte bulunuldu. Bunun üzerine Bakanlık oraya inşaat mühendisi, makine mühendisi, bir de tetkik hakimi gönderdi.”