Adalet Bakanlığı’nda görev değişimi... ‘Rehberimiz hukuk olacak’

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Adalet Bakanlığı’nda görev değişikliğine gidildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, görevden affını isteyerek istifasını sundu. İstifası kabul edilen Gül’ün yerine TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı. 28 Ocak tarihli Cumhurbaşkanlığı kararında, “Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül’den boşalan Adalet Bakanlığı’na Bekir Bozdağ atanmıştır” denildi.

GÖREVİ DEVRETTİ

Gül, dün görevini Bozdağ’a devretti. Adalet Bakanlığı’nda düzenlenen devir teslim töreninde Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı’nın hukuk politikalarını hayata geçireceklerini vurgulayarak, “Rehberimiz hukuk olacaktır, Anayasa’ya sadakat içinde vazifemizi yerine getireceğiz. Milletimizin adaletten beklentilerini biliyoruz. Herkesten yardım, destek, uyarı ve ikaz beklediğimi ifade etmek isterim” dedi. Bozdağ, Gül’ün projelerine devam edeceklerini belirterek, “Her türlü iyi adımı daha ileriye birlikte taşıyacağız” değerlendirmesi yaptı.

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BÜYÜK POLİTİKAYI HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Bozdağ, şunları söyledi: “Milletimize ve ülkemize hizmet etme fırsatı için Rabbime şükrediyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan Beyefendi’ye şükranlarımı sunuyorum. İstişare ile Cumhurbaşkanımızla, kabinemizle, parlamentomuzla, siyasi partilerle istişare içinde daha iyisini, doğrusunu, faydalısını milletimiz ve ülkemiz için yolumuza devam edeceğiz. Sayın Bakanımızın döneminde başlayan projeler devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın adalet politikalarını hayata geçirmek için büyük politikayı hayata geçireceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalarla birlikte olacağız.”

EN BÜYÜK HAKEM MİLLET

Gül de “Hem görevi tevdi eden hem de görevden affımıza ilişkin takdirleriyle bizlere verdiği desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Elbette her makam geçici. Bizler tüm çalışmalarımızı reformların devamı konusunda yaptık. Bu siyaset anlayışı hep devam edecektir. Önemli reform belgeleri ortaya koyduk. Önemli çalışmalar ortaya koyduk, en büyük hakem milletimizin ve Allah’ın bu konudaki hükmüdür. Bakanlığımızda da reform ana gündem olmuştur. Eski Türkiye’ye dönülmesi anlayışlarına izin vermedik. Adaletin, devletin temeli olduğu, adaletin herkes için objektif bir biçimde korunması için elimizden geleni yaptık” dedi.

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YENİDEN BEKİR BOZDAĞ

1 Nisan 1965’te Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde doğan Bozdağ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Yozgat’ta AK Parti İl Teşkilatı’nın kurucuları arasında yer alan Bozdağ, İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2002 genel seçimlerinde AK Parti Yozgat Milletvekili olarak Meclis’e girdi. 61, 62, 64 ve 65. hükümetlerinde Adalet Bakanı, 65. hükümette Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev yaptı.

Bakan Bozdağ, atama kararının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun” dedi.