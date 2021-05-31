Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını 31 Mayıs – 02 Haziran 2021 tarihleri arasında Üniversitenin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Üniversitenin Bilgisayar

Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü hesabına KDV dahil 15 (on beş) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacak. Sınav sorularına yönelik yapılan itirazların değerlendirme sonucu Üniversite tarafından adaylara duyurulacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 10 Haziran tarihine kadar adayların erişimine açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını 10-14 Haziran 2021 tarihleri arasında Üniversitenin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/ banka kartı vasıtasıyla Üniversitenin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü hesabına KDV dahil 15 (on beş) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacak. Sınav sonuçlarına yönelik itiraz sonuçları ilgililere 18 Haziran 2021 tarihinde Başkanlıkça yazılı olarak bildirilecektir.

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