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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Mehmetçiğe dil uzatmak kimsenin haddine değil

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#Adalet Bakanı#TBMM#Sezgin Tanrıkulu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Mehmetçiğe dil uzatmak kimsenin haddine değil
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 11:45

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bir televizyon kanalındaki konuşmasına "Mehmetçiğimize dil uzatmak, ordumuza dil uzatmak kimsenin haddi değil. Konu yargıya intikal etti. Bu noktada soruşturmayla ilgili fezleke TBMM’nin gündemine gelir" şeklinde tepki gösterdi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Dönemi Açılış Töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun söylemleri hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

“Değerli arkadaşlar tabii bu açıklamaları hoş karşılamak, kabul mümkün değil. Tabii ki konu yargıya intikal etti. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açtı. Bu soruşturma neticesinde süreci sizler biliyorsunuz. Bu noktada bu soruşturmayla ilgili olarak özellikle fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelir. Açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Burada Mehmetçiğimize dil uzatmak, geçmişte de bunlar yapıldı maalesef. Ordumuza dil uzatmak. Bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hiçbir vatandaşımıza yakışmaz. Hele hele milletvekili birisine hiç yakışmaz. Burada kendi partisi de bir tepki koyması gerekir. Bu anlamda zaten gerekli soruşturma süreci de başlamış. Türkiye Büyük Millet Meclisine intikalinden sonraki süreç meclisin takdirindedir."

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#Adalet Bakanı#TBMM#Sezgin Tanrıkulu

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