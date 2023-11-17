Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hasar tespiti ve yıkım kararı davaları, 168 günde tamamlanacak

Haberin Devamı

Bakan Tunç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e geldi. İlk olarak Kilis Valisi Tahir Şahin'i ziyaret eden Tunç, kente ilişkin bilgiler aldı. Daha sonra gazetecilere konuşan Tunç, ilde deprem sonrası yapılan çalışmaları ele aldıklarını söyledi. Deprem felaketinden etkilenen Kilis'te yaraların sarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Tunç, kentte 4 bin 552 ağır hasarlı binanın yüzde 93'ünün ve afet konutlarından 700'e yakınının inşasının gelecek ay tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini dile getirdi.

'12 BİN HÜKÜMLÜ BAŞKA İLLERE NAKLEDİLDİ'

Deprem sonrası 11 ilde yargı hizmetlerinin aksamaması için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini, bölgeye farklı illerden takviyeler yapılarak, yeni mahkemeler kurulduğunu anlatan Tunç, depremde ağır hasar gören cezaevlerindeki 12 bin hükümlünün de başka illere nakledildiğini belirterek, "Depremin ardından hızlı şekilde hasar gören binalarımızın onarımlarını gerçekleştirdik. Ağır hasarlı olan 15 adalet binamız vardı. Bunların hepsini yatırım programlarına alarak inşaat süreçlerini, proje çalışmalarını başlattık. Bir kısmının ihalelerini gerçekleştirdik ve gecikmeksizin bu süreci takip ediyoruz. Yine bölgede 253 adliye konutunun da yatırım programına alınmasını sağladık. Tabii özellikle yargı hizmetlerinin bölgede aksamaması, yıkım kararlarından hasar tespitlerinden doğan idari davaların tıkanmaya meydan vermemesiyle ilgili olarak da gerekli tedbirleri aldık" dedi.

Haberin Devamı

'2 ÖNEMLİ YASAL DÜZENLEME GERÇEKLEŞTİ'

Tunç, şöyle devam etti:

"Gaziantep ilimizde, tüm bölgede hakim ve savcılarımızın, uygulayıcılarımızın, idarecilerimizin katıldığı bir bölge toplantısı, deprem değerlendirme toplantısı, yargı hizmetleriyle ilgili gerçekleştirmiştik. O toplantıdaki ihtiyaçlar, görüşler doğrultusunda da yasal düzenleme gerektiren hususları, TBMM'nin takdirlerine sunduk. 2 önemli konuda yasal düzenleme gerçekleşti ve geçen haftadan itibaren de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hasar tespitlerinden ve yıkım kararlarından doğan idari davalarda yeni bir usul, geçici madde. Sadece 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 vilayetimizde görülecek olan davalarla ilgili olarak idari yargılama usulüne geçici bir madde ilavesini sağlandı. Buradaki değerlendirmeler sonrası çıkan görüş doğrultusunda normal süreçte 750 günde bitecek dava, bu usulle 168 gün içerisinde tamamlanmış olacak. Dolayısıyla yargı hizmetlerinin, özellikle idari davaların yıkım kararlarını geciktirmemesi, şehirlerimizin yeniden inşa sürecinin gecikmemesi anlamında önemli bir düzenlemeydi."

Haberin Devamı

BİLİRKİŞİ DÜZENLEMESİ DE YAPILDI

Aynı düzenleme içerisinde özellikle bilirkişi raporlarının gecikmemesi, yargılamanın gecikmemesinin önemli olduğunu dile getiren Tunç, "O nedenle de bölge dışından bilirkişi atanabilmesiyle ilgili olarak da yine Bilirkişilik Kanunu'muza geçici bir madde ekleyerek özellikle mevzuat bakımından da bölgede, deprem bölgemizdeki devam eden davalarda bir tıkanıklığın olmaması için gerekli yasal düzenlemeleri de hayata geçirdik. Tabii bu yasal düzenlemelerin uygulamasını gerçekleştirecek olan hakim ve savcılarımız da titiz şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Burada, şu ana kadar yargı hizmetlerinde herhangi bir aksama söz konusu değil" dedi.

Haberin Devamı

KİLİS'E YENİ ADLİYE BİNASI GELİYOR

Kilis'te bir adliye binasına ihtiyaç olduğunu aktaran Tunç, "Kilis'te 2012 yılında tamamlanan adalet binamız artık artan nüfus nedeniyle ihtiyaca cevap veremez hale geldi. 8 bin 460 metrekare büyüklüğünde, Kilis'te merkez adalet binamıza artık yeni bir bina yatırım programına teklif ediyoruz. 11 bin 329 metrekare büyüklüğünde Kilis ek Adalet Binası'nın 2024 etüt proje programına ve ardından da inşaat programına alınmasıyla ilgili yatırım programına teklifimizi sunduk. Adalet Bakanlığı olarak bölgede yargı hizmetlerinin aksamaması noktasındaki takiplerimizi sürdürüyoruz. Bir an önce depremde yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz ve bundan sonra tabii ki afet riskine karşı dayanıklı şehirlerin üretilmesi noktasındaki politikamızı da işte yine yeni yasal düzenlemeyle bu yönde de bir yasal düzenleme gerçekleştirdik. Artık şehirlerimizin bu tür felaketlerde daha dayanıklı olması noktasındaki kararlılığımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Tunç, valiliğin ardından adliye binasına giderek Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman'ı ziyaret etti. (DHA)